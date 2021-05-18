Сейчас вагоны-автомобилевозы курсируют в составе семи поездов "Укрзализныци".

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) добавила в состав поезда №53/54 Днепр - Одесса один вагон-автомобилевоз с курсированием раз в 4 дня.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Укрзализныця» предлагает пассажирам путешествовать поездом вместе с личным автомобилем и продолжает восстановление следования специальных вагонов-автомобилевозов. К перечню добавился еще один такой вагон в составе поезда №53/54 Днепр - Одесса с курсированием один раз в 4 дня», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день вагоны-автомобилевозы курсируют в составе таких поездов: №7/8 Харьков - Одесса; №11/12 Одесса - Львов; №15/16 Харьков - Рахов (во Львов); №17/18 Харьков - Ужгород (во Львов); №41/42 Днепр - Трускавец (во Львов); №№49/50 Киев - Трускавец (во Львов); №53/54 Днепр - Одесса.

Пресс-служба также сообщила, что УЗ за три месяца с начала восстановления курсирования автомобилевозов выполнила уже 160 рейсов, которыми перевезла 600 автомобилей.

Услуга по перевозке автомобиля

В марте «Укрзализныця» сделала доступной услугу заказа вагона для перевозки автомобиля (вагона-автомобилевоза).

В декабре 2020 года «Укрзализныця» создала специальный центр обслуживания клиентов, которые заказывают групповые перевозки и другие услуги, в том числе перевозку автомобиля в специальном вагоне.

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Автор: Павел Степанец