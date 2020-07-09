Автопроизводство в Украине сократилось более, чем на треть – «Укравтопром»

В сегменте выпуска легковушек работал только один завод.

Ассоциация «Укравтопром» фиксирует падение производства в первом полугодии 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтопрома».

Как отметили в Ассоциации, в первом полугодии 2020 года было собрано 1886 автотранспортных средств, чтона 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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В целом, ситуация с производством в первом полугодии 2020 года выглядит следующим образом:

Легковых автомобилей было собрано 1611 шт., что на 36,4% меньше, чем годом ранее.

Коммерческих автомобилей — 24 шт. (на 14,3% больше).

Автобусов — 251 шт. (на 36,6% меньше).

В сегменте выпуска легковушек работал только один завод — «Еврокар», собирающий автомобили марки «Skoda».

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-июне 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократился на 25% и составил 4,1 тыс. авто.

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