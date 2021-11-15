Отмечается, что украинские кораблестроительные предприятия готовы поставлять катера всех классов.

В Украине кораблестроители готовы активно участвовать в перевооружении отечественных Военно-морских сил, однако сталкиваются с отсутствием госзаказа.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала директор научно-производственной корпорации "Кливер", председатель Военно-морского подкластера, который объединяет полтора десятка частных и государственных предприятий, Оксана Врублеская.

По ее словам, корветы уже законтрактованы и теперь компании, которые участвуют в проекте, могут ориентироваться на национальный фрегат на базе технологий, которые уже примененные при разработке этой продукции.

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"Большинство комплектующих национального корвета были изготовлены и есть в наличии - в серийном производстве. Поэтому сейчас, в условиях политической воли государства, ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения", которое является членом нашего подкластера, готово сделать проектирование для создания национального фрегата", - говорит эксперт по созданию кораблей.

Она пояснила, что украинские кораблестроительные предприятия готовы поставлять катера всех классов.

"Проблема – отсутствие государственного заказа, который дал бы толчок в виде финансирования для развития собственных технологий. У этих предприятий уже есть опыт, они работают на экспорт и хотят продвинуться на внутреннем рынке для обеспечения безопасности своей страны", - подчеркнула Врублевская.

Говоря о других проблемах кораблестроителей, она отметила, что должна быть утверждена государственная целевая программа кораблестроения высшими государственными органами, выделено отдельное финансирование.

"Но мы можем говорить и о меньших проектах. Например, об обеспечении безопасности подводного пространства вдоль береговой линии Украины. Особенно объектов критической инфраструктуры, пунктов базирования Военно-морских сил Украины и торговых портов. Для этого предприятия подкластера могут предложить свою продукцию освещения водного пространства и минного вооружения", - резюмировала врублеская.

Напомним, Украина может достроить корвет "Владимир Великий" превратив его на фрегат, заявили в Минобороны. На достройку корабля необходимо около 8,3 млрд грн, без учета боекомплекта.

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Автор: Виктория Гордиенко