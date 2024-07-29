Львиную долю автомобилей в этом сегменте приобрели юридические лица.

За первое полугодие 2024 года автопарк нашей страны пополнили 1372 новых пикапа, что практически втрое больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

Отмечается, что 95% пикапов приобрели юридические лица. Самой популярной моделью первого полугодия в этом сегменте оказался Peugeot Landtrek.

Это среднеразмерный пикап, который выпускает французская компания Peugeot с 2019 года. Автомобиль является лицензионным клоном китайской модели Changan Kaicene F70, выпускаемой компанией Shenzhen Baoneng Motor.

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В целом пятерка самых популярных в Украине новых пикапов выглядит так:

Peugeot Landtrek – 397 единиц;

Mitsubishi L200 – 361;

Toyota Hilux – 341;

Ford Ranger – 79;

Isuzu D-Max – 61.

Рынок пикапов – что достойно внимания

Ранее эксперт по подержанным авто Мэтт Гудвин посоветовал избегать некоторых популярных подержанных пикапов. В частности специалист считает, что не стоит покупать китайский Great Wall Steed. Также он советует водителям избегать Isuzu D-Max: в частности, из-за недостаточно мощного двигателя.

А до этого Гудвин назвал три лучших пикапа, которые будут долго служить. В частности, эксперт считает удачным выбором Fiat Fullback, поскольку его в значительной степени спроектировали и построили специалисты Mitsubishi.

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