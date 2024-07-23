Названы популярные в Украине дизельные авто / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

С января по июнь автопарк нашей страны пополнился 36,4 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

8,1 тыс. единиц из этого количества оказались новыми авто, а 28,3 тыс. подержанными, ввезенными из-за рубежа. Таким образом, на рынке новых автомобилей дизельные легковушки охватили 25% продаж против 22% за аналогичный период прошлого года.

Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин также равнялась 25%. По сравнению с прошлым годом это на 10 процентных пунктов меньше.

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Первая пятерка новых авто с дизельными двигателями:

  • Renault Duster 2564 единиц;
  • Volkswagen Touareg 496;
  • Toyota Land Cruiser Prado 475;
  • BMW X3 393;
  • Mitsubishi L200 351.

Топ-5 импортируемых подержанных авто с дизельными двигателями:

  • Renault Mégane 2574 единиц;
  • Škoda Octavia 2022;
  • Volkswagen Passat 1947;
  • Nissan Qashqai  1485;
  • Volkswagen Golf 1023.

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Ранее эксперты выяснили, что автомобили с бензиновыми ДВС продолжают доминировать на украинском рынке новых авто: при этом их доля в первом полугодии несколько снизилась, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Также сообщалось, что в Украине стали чаще покупать авто из КНР: за первое полугодие легковушки из Китая охватили 16% рынка нашей страны. Как среди новых легковых авто, так и среди подержанных легковушек из Китая, наибольшим спросом пользовался Volkswagen ID.4.

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