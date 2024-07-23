За первое полугодие дизельные автомобили охватили 25% продаж на рынке новых легковушек.

С января по июнь автопарк нашей страны пополнился 36,4 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

8,1 тыс. единиц из этого количества оказались новыми авто, а 28,3 тыс. – подержанными, ввезенными из-за рубежа. Таким образом, на рынке новых автомобилей дизельные легковушки охватили 25% продаж против 22% за аналогичный период прошлого года.

Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин также равнялась 25%. По сравнению с прошлым годом это на 10 процентных пунктов меньше.

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Первая пятерка новых авто с дизельными двигателями:

Renault Duster – 2564 единиц;

2564 единиц; Volkswagen Touareg – 496;

496; Toyota Land Cruiser Prado – 475;

475; BMW X3 – 393;

393; Mitsubishi L200 – 351.

Топ-5 импортируемых подержанных авто с дизельными двигателями:

Renault Mégane – 2574 единиц;

2574 единиц; Škoda Octavia – 2022;

2022; Volkswagen Passat – 1947;

1947; Nissan Qashqai – 1485;

1485; Volkswagen Golf – 1023.

Новости авторынка – что достойно внимания

Ранее эксперты выяснили, что автомобили с бензиновыми ДВС продолжают доминировать на украинском рынке новых авто: при этом их доля в первом полугодии несколько снизилась, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Также сообщалось, что в Украине стали чаще покупать авто из КНР: за первое полугодие легковушки из Китая охватили 16% рынка нашей страны. Как среди новых легковых авто, так и среди подержанных легковушек из Китая, наибольшим спросом пользовался Volkswagen ID.4.

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