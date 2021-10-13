Всплеск популярности электромобилей среди украинцев, начавшийся несколько лет назад, объясняется таможенными льготами.

Украинцы хотят и постепенно переходят на альтернативные виды энергии. К таким выводам пришли эксперты в ходе круглого стола "Зеленый переход на транспорте – перспективы для Украины", организованного Украинской энергетической ассоциацией (УЭА). Согласно опросу, проведенному по заказу УЭА, 86% опрошенных граждан считают очень серьезной проблему влияния выбросов транспорта на окружающую среду и климат.

Тем не менее, отмечают эксперты, как и европейцы, украинцы подходят к вопросу рационально и хотят понимать, какой вариант для них будет еще и экономически выгодным. Например, всплеск популярности электромобилей среди украинцев, начавшийся несколько лет назад, объясняется таможенными льготами. С тех пор как вступили в силу льготы по уплате НДС и ввозной пошлины при ввозе электромобилей, их количество в Украине растет, и по состоянию на 1 сентября 2021 года, водители в Украине используют 29,8 тыс. аккумуляторных электромобилей и 39,6 тыс. гибридных авто.

Украинцы также считают, что применение стимулов всегда лучше работает чем ограничения, в частности 64% опрошенных считают, что государство должно создать условия для того, чтобы переход происходил с выгодой для потребителей. Кроме того, почти половина опрошенных - 43% считает осуществимым такой переход не ранее чем через 10 лет, что свидетельствует об отсутствии доступной и понятной для людей политики государства в этом вопросе, прокомментировал итоги опроса президент УЭА Максим Малашкин.

Однако, как отмечают эксперты, прежде чем говорить о полноценном "зеленом" переходе, необходимо понимать как будут сбалансированы интересы задействованного на рынке бизнеса (производство авто, добыча и переработка нефти и газа, поставки нефтепродуктов), государства (налоговые поступления и обязательства) и потребителей.

Как отметил народный депутат Алексей Мовчан, сейчас "зеленый" переход в Украине - хаотичное движение, где "все "за", но бегут в разные стороны". В ходе круглого стола он предложил создать 10-летнюю road-map, которая согласует между собой позиции законодателей на уровне комитетов ответственных за инфраструктуру, экологию, энергетику и финансы, а также правительства и предприятий. Сейчас, по его мнению, нет достаточного диалога между ответственными сторонами и четкого понимания — кто заплатит за переход, так как выплачивать его исключительно из кармана граждан и бизнеса является неправильным.

Зато представители нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли Роман Ильтьо (Укрнафта) и Руслан Ляпка (Укртатнафта) заявили, что стимулирование со стороны государства добычи нефти и ее переработки в Украине, поможет сгенерировать налоговые поступления и профинансировать зеленый переход.

Однако они обратили внимание, что переход должен учитывать экономическую состоятельность Украины, в частности, локализацию производства для создания рабочих мест в Украине. Кроме того, есть дополнительные пути для наполнения бюджета, в частности, путем выравнивания акцизов и борьбы с теневым рынком топлива. Эти источники наполнения бюджета могли стать дополнительным ресурсом для перехода.

В настоящий момент перед Украиной стоят сразу несколько барьеров на пути к "зеленому" переходу, сходятся во мнении эксперты: отсутствие источников для стимулов для потребителей, производителей авто и горючего, внушительный и устаревший автопарк в Украине (в том числе общественного), отсутствие долгосрочной согласованной позиции между исполнительной и законодательной властью. По итогам круглого стола Украинская энергетическая ассоциация подготовит пакет предложений для правительства и парламента.

Автор: Григорий Бондарь