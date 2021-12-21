Всего задерживаются пять поездов.

Пять поездов АО "Укрзализныця" задерживаются. Причиной тому стало возгорание грузового поезда и авария.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что на перегоне Бурштын – Букачевцы загорелся локомотив грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал, но от графика отстали ряд поездов:

№96 Киев – Рахов - задержка на 2:45 часа;

№125 Рахов – Николаев, №15 Харьков – Рахов и №7/8 Киев – Черновцы – на более чем 1:30 часа;

№ 701 Черновцы – Львов - на 40 мин.

Читайте также"Укрзализныця" запускает Слобожанский экспресс (фото)Кроме того, в ночь с 20 на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск произошла авария. Причиной ДТП стало то, что водитель авто не справился с управлением и врезался в переездное ограждение. В результате четырех человек, которые находились в авто, госпитализировали с травмами.

Погода в Украине

Киев засыпало снегом, на дорогах – гололедица, и из-за этого в понедельник вечером, 20 декабря, на дорогах были пробки, произошло много аварий. Кроме того, из-за сильных снегопадов гололедица "сковала" дороги во Львове.

В ближайшие дни в Украине будут трескучие морозы. Местами температура снизится до -14°...-19°. Осадков будет немного, однако на дорогах ожидается гололедица.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 декабря в Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электрички.

Вас также могут заинтересовать новости: