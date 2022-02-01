Моравецкий назвал геополитической угрозой возможный запуск газопровода "Северный поток-2".

Польша заинтересована в строительстве нового газопровода в Украину, для чего планирует инвестировать средства в реализацию этого проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Министров Республики Польша Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министр Денисом Шмыгалем.

"Польша уже помогает Украине с газом, передавая этот газ с запада на восток, но мы с господином премьер-министром говорили о возможности увеличения мощностей передачи газа с запада на восток. Для того нужно выполнить определенные инвестиции, которые мы намерены реализовать", - сказал он.

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Также он назвал геополитической угрозой возможный запуск газопровода "Северный поток-2".

"Это мощная угроза для безопасности нашей части Европы. В связи с этим мы совместно с господином премьер-министром апеллируем к Германии, чтобы они не запускали этого газопровода, потому что он станет элементом шантажа Европы со стороны России. Дорогие наши партнеры, нельзя одной рукой выражать солидарность с Украиной, а другой – подписывать сертификационные документы "Северного потока-2". Это не к лицу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам премьера Шмыгаля, Украина считает перспективным создание технических возможностей для импорта газа из LNG-терминалов СПГ-терминалов), которые расположены на территории Польши.

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