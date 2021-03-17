Honda объявила, что с 22 марта приостанавливает производство почти на всех своих заводах в США и Канаде.

Глобальный дефицит полупроводников привел к тому, что сразу два японских автоконцерна объявили о сокращении производства в Северной Америке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Так, Honda объявила, что с 22 марта приостанавливает производство почти на всех своих заводах в США и Канаде.

Как пишет издание, предполагается, что работа на пяти заводах компании будет приостановлена на одну неделю, однако руководство концерна не исключает, что простой может продлиться и дольше, если ситуация с поставками запчастей не улучшится.

Компания объяснила необходимость приостановки производства перебоями в поставках запчастей, которые вызваны высокой загруженностью морских портов, нехваткой полупроводников, тяжелыми погодными условиями в центральной полосе США, а также последствиями пандемии COVID-19.

Toyota, в свою очередь, сократит производство на своих заводах в Кентукки, Алабаме и Мексике. Компания заявила, что будет периодически сокращать смены или производственные линии седанов Camry и Avalon, пикапа Tacoma и гибридной версии своего спортивного внедорожника RAV4.

Сокращение производства

Ранее о сокращении производства из-за нехватки полупроводников объявили еще несколько автомобильных концернов, среди которых Ford, General Motors, Opel, Fiat Chrysler и Nissan.

Корпорация Nissan Motor планировала до конца декабря 2020 года сократить мировое производство автомобилей на 30% в годовом исчислении.

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Автор: Елена Коваленко