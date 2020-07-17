Nissan сократит производство автомобилей на 30% – СМИ

Мировые автопроизводители столкнулись с трудностями после того, как в начале года их заводы были закрыты, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса.

Корпорация Nissan Motor планирует до конца декабря сократить мировое производство автомобилей на 30% в годовом исчислении, поскольку падение спроса из-за коронавируса осложняет действия компании по восстановлению рентабельности.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По данным собеседников агентства, второй по величине японский автопроизводитель планирует выпустить около 2,6 миллиона автомобилей в период с апреля по декабрь по сравнению с 3,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.

Мировые автопроизводители столкнулись с трудностями после того, как в начале года их заводы были закрыты, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса. Автосалоны также были закрыты во многих странах, что привело к резкому падению продаж автомобилей в период с марта по май, хотя в июне снижение продаж замедлилось.

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