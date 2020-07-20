Китайский конкурент Tesla получил $500 миллионов финансирования

Производитель начал поставки седана P7, который рассматривают как конкурента Tesla Model 3

Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors привлек $500 млн нового финансирования на фоне продолжающегося роста конкуренции на китайском рынке.

В этом месяце производитель начал поставки седана P7, который рассматривают как конкурента Tesla Model 3. Об этом сообщает CNBC.

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Откуда деньги

Финансирование поступило от группы инвесторов, включая Aspex, Coatue, Hillhouse Capital и Sequoia Capital China.

В ноябре 2019 года компания также получила $400 млн наличными от инвесторов, среди которых был китайский производитель смартфонов Xiaomi.

Ситуация на рынке из-за карантина

Отмечается, что рынок элеткрокаров в Китае серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в июне продажи новых электрокаров упали на 33,1% в годовом выражении. В то же время, в месячном исчислении продажи росли на фоне восстановления китайской экономики.

Ситуация на Tesla

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогойавтомобильной компанией мира.

7 июля 2020 года в онлайн магазине Tesla появились в продаже красные короткие шорты по цене $69, 420. На задней стороне шорт вышита надпись S3XY. Шорты являются символической издевкой над инвесторами, ожидавшими падения стоимости акций Tesla.

Shorts в англоязычной биржевой терминологии означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Спекулянты берут у брокера акции в долг, продают их, а потом выкупают по более низкой цене, получая прибыль.

В июле 2020 года основатель Tesla Илон Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

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