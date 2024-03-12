Восстановление авиасообщения возможно только при условии соблюдения безопасности.

Возобновление авиационного сообщения в Украине возможно лишь при условии обеспечения безопасности полетов, что контролируется международными организациями. Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона.

"Несмотря на все заявления, если не будет обеспечена на должном уровне безопасность самолетов, аэропортов, пассажиров, полос, то ничего летать не будет", – сказал он.

Криволап отметил, что международная организация ИКАО является главной в мире по вопросам безопасности, она занимается исключительно вопросами безопасности полетов, и стандарты, разработанные организацией, имплементируются на национальном уровне. На уровне ЕС создана организация ІАСА, которая концентрируется на конкретных направлениях – системы контроля аэропортов, безопасности взлетно-посадочных полос, безопасности инфраструктуры аэродромов и т. д.

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"И если будут найдены компромиссные решения с этими авиационными регуляторами, то только в таком случае возможно открытие аэропортов. Надо понимать, что для нас это очень важно, ведь отсутствие перемещения – это сдерживающий для бизнеса фактор", – сказал Криволап.

По его словам, сейчас в Украине занимаются этим вопросом и общаются с этими международными организациями.

"Инфраструктурно мы готовы, главное – это усиление ПВО в этих районах, где будут аэропорты. И будем ждать принятия этих необходимых решений. Но еще раз повторяю: если не будет безопасности, не будет полетов. Никто не позволит летать, если будет возможность поражения ракетами или "шахедами", – подчеркнул эксперт.

По мнению Криволапа, с точки зрения безопасности воздушного пространства к восстановлению полетов наиболее готов Киев. Однако также это могут быть аэропорты Львова и Ужгорода.

"Если не будет обеспечена безопасность – никто летать не будет. Мы же не российские самоубийцы, у них самолеты уже выходят из строя, там ситуация подходит к критической с точки зрения эксплуатации. Там отказы двигателей – это обычное развлечение, рейсы останавливаются, переносятся", – сказал Криволап.

Эксперт отметил, что в начале горячей фазы войны у россиян было 820 самолетов Boeing и Airbus, которые сейчас не обслуживаются. Сейчас, по данным эксперта, у них осталось около 500 самолетов, но Boeing и Airbus категорически не обслуживают эти самолеты.

"А если не обслуживает сертифицированный центр, то они не имеют права летать. Но россияне летают, у них способность к самоубийству на высоком уровне", – отметил он.

Возобновление полетов в Украине – что известно

Директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец в феврале высказал мнение, что авиасообщение в Украине могут восстановить до конца 2024 года. По его словам, в частности, надо убедиться, что система противовоздушной обороны расположена там, где она должна быть.

Авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце сообщил, что в Украине сначала будут восстанавливать грузовые авиаперевозки, а затем будет рассматриваться возможность восстановления пассажирских перевозок.

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