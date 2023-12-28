Электрокар будет доступен в двух версиях - с запасом хода до почти 700 км на одном заряде и с запасом хода до 800 км.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку ведущих автопроизводителей мира.

Как сообщает Reuters, седан SU7 является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лэй Цзюнь назвал технологией "супер-электродвигателя", способной обеспечить скорость ускорения, более высокую, чем у электромобилей Tesla и Porsche.

Отмечается, что электрокар SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев. Он будет доступен в двух версиях - с запасом хода до 668 км на одном заряде и с запасом хода до 800 км. Для сравнения, модель Tesla S имеет запас хода до 650 км.

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Цена еще не объявлена. Генеральный директор сказал, что стоимость "действительно будет немного высокой, но та, которую все сочтут оправданной".

Автомобили Xiaomi будут производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на Пекинском заводе годовой мощностью 200 тысяч авто.

"Упорно работая в течение следующих 15-20 лет, мы станем одним из 5 лучших автопроизводителей мира, стремясь поднять общую автомобильную промышленность Китая", - заявил генеральный директор Лэй Цзюнь.

Рынок электромобилей в мире - последние новости

В ноябре 2023 года стало известно, что мировой рынок электромобилей с начала года вырос на 34%. При этом в крупнейшем автомобильном рынке мира – Китае – продажи электромобилей выросли на 29%.

В декабре китайская компания Nio продемонстрировала новую батарею для электрокаров, которая способна проехать более 1000 км на одном заряде. Массовое производство батареи может начаться уже в апреле 2024 года.

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