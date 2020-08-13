У Зеленского представили проект новой дороги вокруг Киева (карта)

Строительство новой дороги запланировано на 2021−2025 годы.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского представили проект строительства новой Киевской обходной дороги (КОД) вокруг столицы.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте такжеКиев переплачивает более миллиарда гривень на строительстве Окружной дороги – нардеп

Сроки и протяженность

Проект планируют реализовать до 2025 года в рамках программы Большая стройка.

План предусматривает сооружение Киевской обходной дороги полукольцом общей протяженностью почти 150 км.

Маршрут

Дорога будет иметь шесть участков и соединит трассы М-07 Киев — Ковель, М-06 Киев — Чоп, М-05 Киев — Одесса, Н-01 Киев — Знаменка, Н-08 Борисполь — Мариуполь, М-03 Киев — Харьков и М-01 Киев — Чернигов. Также планируют построить мост через Днепр с подходами протяженностью более 25 км.

КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

Зачем нужна новая дорога

«Сейчас Киевом проезжает более 600 тыс. автомобилей в сутки, 40% из которых — транзитом. Через столицу они движутся в разные части Украины. Имеющийся обход недостроенной Окружной дороги выглядит как обычная городская улица, которая окружена спальными районами. Поэтому каждый день по этой дороге ездят еще и десятки тысяч легковых автомобилей, и общественный транспорт. Поэтому Кольцевая дорога постоянно разрушается, в воздух попадает много вредных выбросов, а окружающие районы испытывают большое шумовое воздействие», — констатировали в офисе президента.

Ожидаемый трафик

Планируемый пиковый трафик на отдельных участках КОД составит более 70 тыс. автомобилей в сутки, суммарный трафик — более 300 тыс. автомобилей. «Полукольцо» сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта, а время поездки для водителей должно сократиться на 40−60 мин.

Цена

Общая стоимость составляет 85 млрд грн. "Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставление необходимых разрешений и улучшение системы регуляции", — говорится в сообщении.

Хронология событий

12 августа 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Киев переплачивает более миллиарда гривень на строительстве Окружной дороги. Об этом заявил народный депутат (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский.

Ранее блогер Александр Зубченко сообщал, что Мэр Киева Виталий Кличко и экс-председатель Фракции Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий “распилили” 350 млн грн, которые были выделены из госбюджета на строительство Большой Окружной дороги.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram