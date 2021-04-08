Харьковский горсовет и турецкая компания «Karsan» договорились о сотрудничестве в сфере производства общественного транспорта. Часть автобусов будет производиться в Харькове. Соответствующий Меморандум был подписан в четверг, 8 апреля, во время Международного форума «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов», говорится на сайте горсовета.
В ближайшее время планируется закупить около 500 автобусов турецкого производства, которые станут основой для создания в городе муниципального автобусного общественного транспорта, отметил и.о. мэра Игорь Терехов.
«В понедельник я лично ознакомился с производством этих автобусов. Они просторные, низкопольные, с антивандальным покрытием. Это автобусы совершенно другого уровня и класса, и они будут муниципальными. Это позволит нам удерживать тарифы и обеспечивать стабильность перевозок», - подчеркнул он.
В частности, уже в этом году город закупит около 150 автобусов разного класса: 8-метровые автобусы будут курсировать в часы пик, 6-метровые - когда трафик будет меньшим.
Остальные автобусы будут собирать в Харькове, пообещал Терехов. По его словам, это позволит создать в городе новые рабочие места.
«Мы договорились с нашими турецкими партнерами о том, что эти автобусы будут собирать у нас в городе. Для этого мы создадим около 300 рабочих мест. На базе какого предприятия это будет происходить, будут решать турецкие инвесторы. Но переговоры с местным бизнесом уже ведутся. Для Харькова это экономически выгодный проект», - сказал и.о. городского главы.
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