В связи с сильными снегопадами, движение по трассе "Киев-Чоп" ограничено, десятки транспортных средств стоят в пробках.
Об этом сообщает "Перший".
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Такую картину можно наблюдать на Львовщине. Движение по трассе в пределах Закарпатской области, пока не затруднено, однако трасса "Киев-Чоп" после Сколе загружена.
"Укрaвтодор" совместно с ГСЧС и Нaционaльной полицией в облaстях, где бушует непогодa, могут вводить временные ограничения для грузового трaнспорта тa пaсaжирских автобусов.
Что этому предшествовало
В связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в Киев временно ограничен.
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