На совещании разобрали ситуацию и определили необходимые шаги.

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором среди традиционных вопросов обсудили и ситуацию с блокировкой движения на польской границе.

"Провел селектор. Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе. С чиновниками - вице-премьер Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским – детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро", - сообщил глава государства в Telegram.

Президент отмечает, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться.

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"Я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, на селекторе обсудили ситуацию на фронте.

"Подробный доклад министра обороны Рустема Умерова о поставках: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Подробный доклад главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Возведение ГУР МО и Службы внешней разведки", - прокомментировал глава государства.

Кроме того, рассматривали ситуацию в регионах с ликвидацией последствий российских ударов, помощью людям, развитием многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

Блокада украинской границы

Как сообщал УНИАН, отношения между Польшей и Украиной ухудшаются на фоне блокады границы.

В частности социологическое исследование показало, что Польша остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка страны уменьшилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной страной.

Как известно, в начале февраля возобновились блокировки движения грузового транспорта на польско-украинской границе из-за акций поляков. Так, польские фермеры по состоянию на 13 февраля заблокировали шесть пунктов пропуска.

Впоследствии, в Сети появилась информация, что польские протестующие начали блокировать проезд пассажирских автобусов и железной дороги.

По мнению Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше 2014-2022 годов Андрея Дещицы, ситуация на польской границе может ухудшиться.

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