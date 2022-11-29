Использовали водород, который образуется энергией ветра и приливов.

Британская компания Rolls-Royce и ее партнер EasyJet, которые стремятся доказать, что водород можно безопасно и эффективно использовать для самолетов гражданских авиации, впервые успешно запустили авиационный двигатель на водороде.

Как сообщает EasyJet, во время наземных испытаний на полигоне в Великобритания компании использовали переоборудованный авиационный двигатель Rolls-Royce AE 2100-A и водород, который образуется энергией ветра и приливов.

Сейчас компании планируют вторую серию испытаний, у них есть амбиции перейти к летным испытаниям.

Видео дня

Нулевые выбросы в сфере авиации

Мировая авиация стремится к 2050 году сократить выбросы CO2 до нуля. Соответствующая цель была задекларирована в прошлом году Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), объединяющей более 290 авиакомпаний.

Крупные компании работают над тем, чтобы достичь этой цели. В частности, некоторые из них рассматривают водород как то, что может помочь выйти на нулевые показатели к 2050 году. Переход на водородные двигатели потребовал бы полной переработки инфраструктуры в аэропортах.

Среди других технологий – электрические двигатели и устойчивое авиационное топливо (SAF), созданное на основе растительного сырья, отходов сельского хозяйства, целлюлозы, водорослей, сырья для производства сахара и крахмала.

Двигатели, которые уже находятся в эксплуатации, могут использовать смесь SAF и обычного топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: