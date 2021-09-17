Инспекторы Коммунальной службы перевозок будут смотреть салоны автобусов и документы водителей.

В Киеве с сегодняшнего дня будут проверять соблюдение новых стандартов перевозок в маршрутных такси, которые среди прочего предусматривают контроль температуры в салоне и наличие формы у водителя.

Как сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя главы администрации Константина Усова, этим будут заниматься инспекторы Коммунальной службы перевозок.

По словам чиновника, будут проверяться температурный режим в салоне, наличие документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистота, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью и тому подобное.

Проверки будут фиксироваться на постоянно включенные боди-камеры.

Как сообщал УНИАН, Киев первым в Украине вводит контроль температурного режима в салонах общественного транспорта, работающего на городских автобусных маршрутах.

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Автор: Юрий Годован