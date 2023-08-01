Российские авиакомпании получали комплектующие западных производителей через Китай и ОАЭ.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, авиакомпании страны-агрессора продолжают получать запчасти к своим самолетам.

Как сообщают РосСМИ, авиакомпании РФ только в 2023 году смогли получить авиационные запчасти на сумму $171 млн. Как говорится в материале, четыре крупные российские авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, "Россия" и "Победа" в 2023 году завезли для своих самолетов западные комплектующие на сумму $110 млн.

Российские авиакомпании получали комплектующие западных производителей через Китай и ОАЭ. "Аэрофлот" привёз в страну запчасти от американских компаний Honeywell на $7,5 млн, Woodward на $4,5 млн и Boeing на $2,5 млн, а также французской Safran Nacelles на $4,5 млн.

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Дочерняя компания S7 Airlines "Глобус" в марте 2023 года ввезла в Россию турбореактивный двигатель франко-американской компании CFM International для самолетов семейства Airbus A320 стоимостью от $7,5 млн. В том же месяце S7 ввезла в Россию двигатель американской General Electric для пассажирского самолета Embraer E170 за $4,4 млн.

"Победа" ввезла в этом году запчасти американской Honeywell на сумму более $3,5 млн, а Rockwell Collins Inc и Boeing на сумму более $2 млн.

Авиакомпания "Россия" в 2023 году получила только запчасти Honeywell на сумму более $6 млн.

Часть санкционных запчастей для иностранных самолетов в Россию завезла небольшая компания "Протектор".

С 2023 года она ввезла авиационные запчасти на сумму не менее $61 млн. В их число вошли шесть самолётных двигателей для американских и европейских самолетов Boeing 767, Boeing 737 и Airbus A320. "Протектор" получал запчасти с помощью фирм из ОАЭ и Таиланда.

Крах российской авиации

После вторжения России в Украину у агрессора возник дефицит самолетов и запчастей для них.

2 марта 2022 года мировые производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Были остановлены поставки запчастей в Россию, техническое обслуживание и оказание техподдержки для авиакомпаний из РФ.

В 2022 году российские авиакомпании совершили две тысячи рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек.

Из-за нехватки деталей российским авиакомпаниям запретили письменно фиксировать неисправности самолетов.

Частично исправить проблему помогли поставки деталей по схемам для обхода санкций.

В июле 2023 года сообщалось о том, что Россия на пороге остановки полетов даже на "кукурузниках". Российские авиакомпании, эксплуатирующие легкие многоцелевые самолеты Ан-2 ("кукурузники"), столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с агрессором.

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