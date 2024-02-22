Товары двойного назначения попадают в Россию через третьи страны.

Предметы, в том числе оборудование для дронов и тяжелой техники, отправляются из Великобритании в такие страны, как Кыргызстан, Армения и Узбекистан, а затем перемещаются в Россию, пишет Sky News с ссылкой на анализ данных.

Отмечается, что британские компании экспортируют на сотни миллионов фунтов оборудование и машины, которые почти наверняка попадают в Россию, подрывая официальный режим санкций и укрепляя военную машину Владимира Путина.

Речь идет об оборудовании для дронов, оптических приборах и тяжелой технике, отправляемых в страны Кавказа и Центральной Азии, откуда их направляют в РФ.

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Анализ издания показывает, что британский экспорт в четыре государства Кавказа и Центральной Азии товаров, которые, как было задокументировано, использовались для убийства украинских граждан, вырос более чем на 500% с начала войны.

Самой большой категорией товаров, отправляемых в эти четыре страны, были "части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов" – оборудование, которое можно использовать для производства беспилотников и другой авиационной техники. Британские компании экспортировали этих товаров на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов в четыре страны.

"Цифры показывают, что, несмотря на резкое сокращение потока товаров в Россию после введения торговых санкций после ее вторжения в Украину два года назад, большие объемы чувствительных британских товаров "двойного использования" все еще находят путь в Москву. Анализ подчеркивает масштаб участия Великобритании в теневой экономике, которая помогает российской армии поставлять детали и оборудование для оружия", – говорится в статье.

По словам авторов, официально потоки британских товаров в саму Россию упали на 74% с начала войны после введения санкций. Однако более пристальное изучение торговой статистики Великобритании открывает альтернативную призму. В то время как британский экспорт в Россию резко упал, британский экспорт в ряд бывших советских сателлитов вырос беспрецедентными темпами.

В то же время у Евросоюза есть список из 45 категорий товаров – "предметов высокого приоритета" – которые были найдены в остатках российского оружия на поле битвы в Украине.

"Трагедия заключается в том, что каждый раз, когда украинцы разбирают беспилотник, крылатую ракету или коммуникационное оборудование, в которое они попадают, в этом оборудовании есть компоненты, поступающие из ЕС, поступающие из Великобритании и поступающие из США, и выпускаемые с февраля 2022 года. Так что это свежий экспорт, это не устаревший", – пишет издание.

Российский ВПК

Руководство Европейского союза сообщило государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию товаров двойного назначения, используемых в военных целях в Украине.

Одновременно Российская Федерация увеличивает импорт критически важных чипов для войны против Украины. Около 98% транзисторов, микрочипов и более специализированных микропроцессоров проходят через третьи страны в Россию. Годом ранее этот показатель равнялся 54%. Сейчас эта электроника появляется в военной технике, начиная от ракет "Калибр" и заканчивая танками Т-72.

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