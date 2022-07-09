На восстановление автодорог еще нужно будет потратить 900 млрд грн, эти деньги собираются брать из замороженных активов России.

В настоящее время в Украине уже отремонтировали тысячу километров дорог из разрушенных во время войны 24 тысяч километров.

Об этом сообщил заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью "Сніданку з 1+1".

По словам чиновника, на восстановление автодорог еще нужно будет потратить 900 млрд грн, эти деньги собираются брать из замороженных активов России.

Восстановление будет длиться около четырех лет, но базовые инфраструктурные элементы в "Укравтодоре" обещают восстановить уже через год-полтора.

"Житомирская трасса существенно не была повреждена, там убирали мусор и технику. Это дорога Киев-Чоп через Житомир. Здесь есть город Стоянка, где восстановили временную переправу через две недели, уже в мае заработала левая полоса моста, а сейчас продолжается восстановление правой полосы, которую восстановим до октября", - рассказал Андрей Ивко.

Как сообщил заместитель председателя "Укравтодора", в первую очередь восстанавливают дороги, которые соединяют облцентры с маленькими населенными пунктами, это согласовывается с ВСУ. Также сначала отстраиваются гуманитарные дороги, такие как Киев-Чоп, Киев-Харьков, Киев-Чернигов.

В этом нелегком процессе помогает Украине Чехия.

"Чехия передала два временных моста – на опорах складываем "лего-мост", по которому будут двигаться автомобили, один такой мост мы будем монтировать в Киевской области, еще дадут два моста", - рассказал Андрей Ивко.

Кроме того, "Укравтодор" помогает украинским военным, например, известный автомобильный знак из Сумской области был продан на благотворительном аукционе за 631 тыс гривен, а средства передали ВСУ.

"Сейчас готовим спецпрограмму для водителей ВСУ, которых будем обучать экстремальным навыкам, как правильно управлять машиной в экстремальной ситуации, это будет для них бесплатно", - подытожил глава "Укравтодора".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кабмин увеличил сумму на восстановление украинских дорог.

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