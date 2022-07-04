Сумма была увеличена с 490 млн грн до 6,370 млрд грн.

Кабинет министров увеличил сумму на строительство и восстановление дорожной инфраструктуры Украины с 490 млн грн до 6,370 млрд грн.

Об этом сообщается в распоряжении от 28 июня 2022 года № 545-р, опубликованном на правительственном портале.

Согласно этому документу, Кабмин внес изменения в распоряжение № 292-р от 12 апреля 2022 года.

Средства будут направлены на выполнение работ, включая оплату содержания службы заказчика и разработку проектной документации по строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатационному содержанию: дорог общего пользования государственного значения; дорог и улиц местного значения, коммунальной собственности; инфраструктуры населенных пунктов; подъездных дорог к объектам, определенных военными администрациями.

Кроме того, указанные средства пойдут на обустройство инженерных сооружений для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований, перемещение имущественных активов, трудовых ресурсов и оптимизацию инфраструктуры с учетом потребностей национальной безопасности и обороны, а также налаживание устойчивого функционирования в новых местах временного размещения, разработку и внедрение мероприятий по устройству временных сооружений для обеспечения транспортного и пешеходного сообщения.

Выделенные средства также будут направлены на поддержку деятельности госпредприятий и организаций, относящихся к сфере управления Государственного агентства автомобильных дорог.

"В частности, субсидии и текущие трансферты в части оплаты труда с начислениями, приобретение медикаментов и перевязочных материалов, обеспечение продуктами питания, оплату коммунальных услуг и энергоносителей", - говорится в сообщении.

Восстановление дорог:

13 мая 2022 года первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко заявил о том, что на восстановление дорожной инфраструктуры Украины понадобится 3-4 года.

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