Акции прошли в мирной атмосфере, пишут СМИ.

Украинские перевозчики в ответ на протест польских коллег блокировали движение транспорта в Польше. Об этом пишет польский RMF FM.

Одна из акций состоялась на перекрестке Леха Качиньского в Перемышле, где проходит национальная дорога № 28, ведущая к пограничному переходу в Медице. В городе и на подъездной дороге из-за этого образовались огромные пробки.

В полиции сказали журналистам, что группа из около 30 человек время от времени выходила на пешеходные переходы, блокируя движение транспорта. Похожий протест состоялся и в поселке Медика.

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Отмечается, что акции проходили в мирной атмосфере. "Их инициаторы не скрывали, что это был ответ на то, что польские водители блокировали проезд украинских грузовиков", - говорится в сообщении.

Протест польских перевозчиков на границе: последние новости

Как известно, в начале ноября польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на украинской границе, требуя возврата системы разрешений для украинцев.

Переговоры с польской стороной не привели к завершению забастовки. Более того, министр инфраструктуры призвал Украину выполнить ряд требований протестующих.

Блокада границы влияет на экономику стран и доставку гуманитарной помощи на фронт. Украинские водители вынуждены находиться в огромных очередях, сообщалось о смерти уже двух дальнобойщиков.

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