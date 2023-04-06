Сообщение планируют открыть для пассажиров летом.

Сегодня, 6 апреля успешно завершилась тестово-испытательная поездка евроколеей 1435 мм из Польши в Рава-Русскую.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", на борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"В перспективе будет рассматриваться проект удлинения европейской колеи непосредственно во Львов", - говорится в сообщении.

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Поезд из Украины в Польшу через Рава-Русскую - детали

Напомним, сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Русской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколеи 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.

До этого"Укрзализныця" открыла кратчайший маршрут в порт Рени через Молдову, что позволит удешевить транспортировку грузов.

"Укрзализныця" назначает курсирование ряду дополнительных поездов к Пасхе и майским праздникам: билеты можно будет приобрести в Киев, Одессу, Львов, Кривой Рог, Днепр, Ковель и Харьков.

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