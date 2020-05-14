"Украэрорух": без помощи государства до конца мая средства на счетах будут полностью исчерпаны

Сейчас в рамках решения финансового вопроса рассматриваются три пути.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что без финансовой помощи государства до конца мая имеющиеся на счетах средства будут полностью исчерпаны, что ставит под угрозу выплату заработной платы и поддержание жизнедеятельности предприятия.

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Как сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале, чтобы не допустить этого, администрация ежедневно отрабатывает механизмы и коммуницирует с органами государственной власти для решения финансового вопроса.

«Без финансовой помощи государства (займа) и/или привлечения кредитной линии до конца мая имеющиеся средства на счетах будут полностью исчерпаны, что ставит под угрозу выплату заработной платы и поддержание жизнедеятельности предприятия. Для функционирования в текущем режиме минимально необходимая сумма кредита должна составлять не менее 1 млрд грн на 2020 год с возможной дальнейшей потребностью минимум в дополнительных 500 млн грн в 2021 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредитные средства являются целевыми на фонд оплаты труда, налоги и некоторые критически важные категории операционных расходов, расчетно до 150 млн грн в месяц до конца 2020 года.

Сообщается, что сейчас в рамках решения финансового вопроса рассматриваются три пути.

Первый – «государственная помощь в виде финансового займа (документы находятся на согласовании в Минфине, Минэкономики и Мининфра - согласовано)». Второй - кредит ЕБРР с процентной ставкой около 8%.

Третий путь - кредит в «Укргазбанке» и «Ощадбанке» под залог будущей выручки. «Пройдены все процедуры. Сейчас рассматривается как крайняя мера, учитывая менее выгодные условия и объем кредитования. Размер кредита - 300 млн гривен. Такой заем не решает финансовый вопрос предприятия в полном объеме, поэтому пока является дополнительным вариантом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю марта количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилось на 96% в связи с введением карантина и ряда других ограничительных мероприятий в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса. В апреле «Украэрорух» снизил обслуживание авиарейсов на 90%.

По итогам 2019 года "Украэрорух" увеличил количество обслуженных полетов по сравнению с 2018 годом на 11,5% - до 335,4 тыс.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания "Украэрорух", Учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.