Одесса не резиновая: на въезде в город собралась огромная пробка длиною в несколько километров (фото, видео)

Отметим, участок дороги Одесса-Киев перекроют на ночь в связи с ремонтом дамбы Хаджибейского лимана.

Вчерашние километровые заторы на въезде в Одессу повторяются и сегодня.

Около полудня в районе Хаджибейского лимана длина пробки составляла несколько километров, пишет Думская.

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Напомним, сегодня вечером участок трассы собираются закрыть до утра в связи с ремонтом дамбы. Проезд будет перекрыт сегодня ночью в районе моста в период с 23:00 часов 27 июня до 05:00 28 июня.

«На месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут», — отмечают в полиции.

Вчера на трассе Киев-Одесса образовалась огромная пробка. Об этом сообщали очевидцы. Так, на подъездах к Одессе стояла 20-километровая колонна автомобилей. В частности, в районе Хаджибейского лимана приходилось стоять по несколько часов. Некоторые пытались объехать пробку через поселки.

В социальных сетях предполагают, что такой ажиотаж связан с предстоящими длинными выходными. Однако причина и в том, что для проезда открыта только одна полоса трассы из-за ремонта моста через лиман.

Напомним, что по данным МОЗ, за минувшие сутки в Одесской области зафиксировали 38 (всего - 1567 человек болеют COVID-19) новых случая заражения коронавирусом. Cейчас коронавирусом охвачены почти все территориальные единицы Одесского региона, исключение составляют только Захарьевский, Савранский и Николаевский районы. Самый большой рост в Ананьевском, Болградском, Измаильском районах.

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