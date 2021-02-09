Снег прекратится: в Киеве завтра будет облачно с температурой -4°

Утром немного поснежит, а днем осадки наконец покинут столицу.

Завтра в Киеве будет пасмурно / Фото УНИАН

В среду, 10 февраля, в Киеве днем температура достигнет -4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -11°, а днем столбики термометров покажут -4°.

Весь день будет наблюдаться облачность. До обеду будет идти снег.

Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба.

Народные приметы 10 февраля

10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

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