Соответствующие распоряжения были приняты во время заседания правительства.

Кабинет министров назначил Евгения Кузькина главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины, а Никиту Лагунина - временным руководителем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Соответствующие распоряжения были приняты во время вчерашнего заседания правительства и обнародованы на Правительственном портале.

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Кузькин до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" и, согласно распоряжению, будет возглавлять эту структуру до 19 мая 2022 года.

Лагунин был назначен в связи с тем, что по собственному желанию с должности главы "Укртрансбезопасности" уволился Егор Прокопчук, который возглавлял службу с сентября 2020 года.

Кадровые перестановки в "Укравтодоре":

Верховная Рада 20 мая назначил главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. Временным руководителем "Укравтодора" правительство назначило Евгения Кузькина.

27 августа 2021 года правительство выбрало победителя конкурса на должность руководителя "Укравтодора".

Автор: Дмитрий Шварц