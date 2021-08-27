Им стал Евгений Кузькин, который с мая 2021 года является временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора".

Кабинет министров Украины избрал победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Евгения Кузькина, который с мая 2021 года является временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Facebook.

Евгений Кузькин: что о нем известно

Евгений Кузькин — доктор экономических наук, на протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 мая назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. Временным руководителем "Укравтодора" правительство назначило Евгения Кузькина. В соответствии с распоряжением, Кузькина тогда назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства "до назначения в установленном порядке главы "Укравтодора".

Автор: Екатерина Гирнык