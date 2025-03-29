От работы "Укрзализныци" напрямую зависит, насколько Украина будет конкурентоспособной как государство, подчеркнул Скорбун.

"Укрзализныця" является монопольным перевозчиком в Украине и играет ключевую роль в экспорте, поэтому ее тарифы имеют прямое влияние на конкурентоспособность продукции. В такой ситуации повышение тарифов - это удар как по нашим позициям на мировых рынках, так и по ВВП.

Об этом заявил начальник управления внешних проектов Офиса СЕО Группы "Метинвест" Сергей Скорбун. По его словам, 60% грузов в Украине перевозит именно "Укрзализныця": в мире немного стран, где железная дорога играет такую важную роль. Для металлургов железная дорога в принципе является базовым видом транспорта, потому что обеспечивает массовые перевозки тяжелых грузов - руды, угля, известняка и металлопродукции. И именно металлурги формируют около 40% грузовой базы "Укрзализныци".

"Она имеет прямое влияние на конкурентоспособность экспортеров. От стоимости логистики и энергоресурсов напрямую зависит, можем ли мы экспортировать эту продукцию, или становимся неконкурентоспособными - и, соответственно, "Укрзализныця" ничего не перевозит", - отметил он.

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Таким образом, от работы "Укрзализныци" напрямую зависит, насколько Украина будет конкурентоспособной как государство, подчеркнул Скорбун. Потому что сейчас страна имеет $30 млрд отрицательного торгового сальдо - экспортирует на 40 млрд, а импортирует на 70, - и если бы не внешняя помощь, страна столкнулась бы с чрезвычайными макроэкономическими шоками.

Также он представил результаты исследования, которое сделала "Укрпромвнешэкспертиза" по заказу Укрметаллургпром. Согласно исследованию, если Укрзализныця повысит тарифы на грузы на 37%, как предлагает, это в перспективе приведет к падению ВВП на 96 миллиардов грн, а доходов бюджета - на 36 миллиардов. А сама Укрзализныця потеряет до 15% существующей грузовой базы, что будет иметь для нее долгосрочные негативные последствия.

"Это значительное повышение и для аграриев, и для нас. У аграриев балансирующая статья - это удобрения: если у них меньше денег, они меньше потратят на удобрения. Это приведет к снижению урожайности, а соответственно - Укрзализныця потеряет грузы. В металлургической отрасли так же: у нас одно предприятие - Ингулецкий ГОК - уже остановлено полностью. Есть предприятия, которые работают на минимальной загрузке. Насколько нам известно, АрселорМитталл Кривой Рог работает на одной доменной печи из трех. Крупнейший производитель аглоруды в Украине в преддефолтном состоянии. Можно ли в таких условиях повышать еще тариф? Вопрос риторический", - подчеркнул Скорбун.

Напомним, ранее Укрзализныця инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиталл Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.

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