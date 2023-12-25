В предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тысяч человек.

На украинской границе в предрождественскую субботу зафиксирован один из самых высоких показателей пассажиропотока за период широкомасштабного вторжения. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что за предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тысяч человек, из которых большинство – почти 394 тыс. человек – на въезд в Украину. Больше всего желающих пересечь границу зафиксировано в предрождественскую субботу. В целом, 23 декабря государственную границу пересекло более 141,5 тысячи человек, в то же время, почти 80 тыс. – на украинско-польском участке.

"Это один из самых высоких показателей пассажиропотока через государственную границу Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Для примера, в 2022 году за сутки перед сочельником государственную границу Украины пересекло на 19,2 тыс. человек меньше", – констатируют пограничники.

В ГПСУ информируют, что непосредственно в канун Рождества пассажиропоток сократился, но все еще остается высоким. Так, в течение 24 декабря 2023 года на границе оформлено более 111 тысяч человек, из которых более 66 тысяч – на въезд.

Учитывая, что сейчас во многих странах продолжаются рождественско-новогодние каникулы, количество людей, пересекающих границу, может оставаться высоким, отмечают пограничники.

Самый большой пассажиропоток фиксируется в пунктах пропуска на границе с Польшей. Путешественникам рекомендуют прокладывать маршруты через менее загруженные пункты пропуска. Наличие очередей можно отслеживать на странице Госпогранслужбы в Telegram, странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook, а также на ресурсах, где освещается соответствующая информация на территории сопредельных стран.

Подорожание билетов на поезд

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" уменьшает скидки и гармонизирует цены на отдельные международные рейсы. В сообщении перевозчика отмечалось, что по совместному решению с железными дорогами соседних стран на 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев – Варшава – Киев, спрос на который остается ажиотажным.

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