"Укрзализныця" предупреждает, что в связи с повреждением контактной сети в Польше, украинские поезда до и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, поезд №73 Харьков – Перемышль будет следовать до станции Медика, откуда пассажиров будут пересаживать на организованные польской стороной автобусы до Перемышля.
В обратном направлении, из Перемышля, пассажиров поезда №74 в направлении Харькова также будут довозить до станции Медика автобусами для пересадки в свои вагоны. Посадка в автобусы будет осуществляться по билетам на поезд.
Отмечается, что повреждение сети также может повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток.
В УЗ также добавили, что польские коллеги уже занимаются ремонтом и прогнозируют восстановление сети и нормализацию движения поездов до конца этого дня.
"Укрзализныця" – последние новости
13 февраля УЗ объявила о назначении поезда №201/202 с сообщением "Харьков – Ворохта", который будет курсировать уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля из Ворохты. Таким образом Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.
Со 2 марта УЗ запускает поезд 295/296 сообщением "Харьков-Днепр", который будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня.