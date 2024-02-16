Повреждение сети повлияет на график движения поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток.

"Укрзализныця" предупреждает, что в связи с повреждением контактной сети в Польше, украинские поезда до и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, поезд №73 Харьков – Перемышль будет следовать до станции Медика, откуда пассажиров будут пересаживать на организованные польской стороной автобусы до Перемышля.

В обратном направлении, из Перемышля, пассажиров поезда №74 в направлении Харькова также будут довозить до станции Медика автобусами для пересадки в свои вагоны. Посадка в автобусы будет осуществляться по билетам на поезд.

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Отмечается, что повреждение сети также может повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток.

В УЗ также добавили, что польские коллеги уже занимаются ремонтом и прогнозируют восстановление сети и нормализацию движения поездов до конца этого дня.

"Укрзализныця" – последние новости

13 февраля УЗ объявила о назначении поезда №201/202 с сообщением "Харьков – Ворохта", который будет курсировать уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля из Ворохты. Таким образом Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Со 2 марта УЗ запускает поезд 295/296 сообщением "Харьков-Днепр", который будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня.

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