В МВД обещают изменения в организации дорожного движения на самых загруженных отрезках дорог столицы.

Завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, созванное по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве, из-за чего перекрыт значительный участок синей ветки метро. О результатах заседания рассказал глава Министерства внутренних дел Игро Клименко.

Он отметил, что в связи с закрытием метро основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, поэтому дорожное движение может значительно усложниться.

Чтобы избежать коллапса, по словам главы МВД, будут внедрены изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.

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"Увеличим пропускную способность общественного транспорта, отрегулируем хронометраж переключения сигналов светофора, перенесем для удобства остановки общественного транспорта, изменим некоторые дорожные знаки. Конечно, будут работать усиленные патрули", - отметил Клименко.

Он добавил, что подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции и обо всех нововведениях жителей столицы подробно предупредят.

Подтопление метро в Киеве - что известно

8 декабря было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления туннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена сейчас курсируют между станциями "Лыбедская" и "Героев Днепра".

В связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена, из-за чего было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки", начато досудебное расследование.

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