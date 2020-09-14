На дороге еще даже не везде нанесли дорожную разметку, но асфальт уже «убегает».

В Запорожской области дорожное покрытие на только что отремонтированном участке дороги в направлении Бердянска покрылось волнами и трещинами. С момента завершения работ не прошло даже месяца.

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Фото дороги выложила в Facebook жительница города Пологи Ангелина Устименко.

«Большое разочарование от "Большой стройки" Все мы радовались восстановлению дороги в направлении «на море», но видимо таки зря, не выдержит она до нового сезона», - отметила она.

По ее словам, на дороге еще даже не всюду нанесли дорожную разметку, но асфальт уже «убегает».

Ремонт дороги осуществлялся в июне-августе этого года, в рамках проекта «Большая стройка». Заказчиком работ выступило ГП "Местные дороги Запорожской области«, подрядчиком – ООО "Бердянскстройтрест".

"Большое строительство" в Украине

С 1 марта этого года в Украине стартовал проект "Большая стройка", который предполагает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры страны.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривень, что является беспрецедентно крупной суммой.

Власти планируют в этом году восстановить рекордное за время независимости Украины количество дорог – более шести тысяч километров. В частности - более чем четыре тысячи государственного значения и две с половиной тысячи местного значения.

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Автор: Дмитрий Захаров