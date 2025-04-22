Китайский AG600 Jiaolong значительно больше российской летающей лодки Бе-200.

Самолет-амфибию AVIC AG600 сертифицировали в Китае, что открыло путь к его использованию в гражданской и военной сферах. Об этом сообщает FlightGlobal.

AG600 считают самым большим гидросамолетом в мире. Он имеет длину 36.9 м и размах 38,8 м. Самолет может набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальная скорость AG600 составляет 560 км/ч.

Китайцы считают, что AG600 поможет более эффективно справляться с лесными пожарами и проводить спасательные операции. В свою очередь, китайская армия хочет задействовать его для морского патрулирования.

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И хотя Китай считают "союзником" РФ, сами россияне не в восторге от новой китайской разработки.

"У уникального российского самолета Бе-200 появился реальный конкурент", - с грустью признают российские СМИ.

Дело в том, что AG600 превосходит Бе-200 как по максимальной взлетной массе (53 500 кг против 43 000 кг), так и по дальности полета.

Известно, что масса полезной нагрузки Бе-200 составляет 5000 кг груза, а также 12 кубических метров воды в баках (восемь секций водяных баков, с возможностью одновременного или последовательного сброса).

Новые китайские разработки - авиация

Отметим, что Китай опережает РФ и в чисто военной авиации. Например, Пекин начал испытания сразу двух новых самолетов, которые считают "истребителями шестого поколения" (Россия пока не имеет ни одного).

Недавно обнародовали снимок, который позволил рассмотреть одну из китайских новинок - истребитель с условным обозначением J-XDS, или J-50.

А еще раньше в Сеть выложили снимок, который дает общее представление о самолете J-36, разработанный Chengdu Aircraft Industry Group.

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