В CATL рассказали о прорыве, который может сделать электромобили более конкурентоспособными.

Китайский гигант CATL заявил, что добился технологических успехов, которые позволят производить более дешевые, легкие, быстро заряжаемые и устойчивые к холоду аккумуляторы, обеспечивающие большую дальность хода.

Издание The New York Times пишет, что большинство изменений, до широкого внедрения которых в новые авто осталось несколько лет, могут сделать электромобили более конкурентоспособными по цене и характеристикам в сравнении с бензиновыми моделями.

CATL объявила о вспомогательных батареях для электромобилей, которые будут занимать место в днище авто, где пока что находится только одна большая батарея.

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Батареи без графита

Вспомогательная батарея станет первой коммерческой батареей для электромобилей, в которой не будет использоваться графит.

Отказ от графита сделает батареи дешевле и позволит выжать на 60% больше электроэнергии из каждого кубического дюйма батареи, сказал Гао Хуан, главный технический директор CATL по электромобилям в Китае.

Увеличение плотности энергии означает, что запас хода авто может быть больше, или общий размер батареи может быть меньше, оставляя больше места для салона авто.

Вторая батарея также обеспечит резерв на случай, если с одной из них возникнут проблемы. Это становится все более важным по мере распространения функций автономного вождения, требующих бесперебойного электроснабжения.

Оуян Чуйин, сопрезидент по исследованиям и разработкам компании CATL, заявил, что вспомогательные батареи без графита появятся в авто через два-три года, а возможно, и раньше.

Но у удаления графита есть и обратная сторона - они заряжаются медленнее, и их нельзя заряжать столько раз, сколько обычные батареи, прежде чем их нужно будет заменить. Вспомогательные батареи предназначены для поездок после того, как основная батарея разрядится.

Компания CATL также заявила, что ей удалось добиться большего прогресса в скорости зарядки основных батарей. Компания заявила, что ее новая система позволит электромобилю заряжаться за пять минут, чтобы проехать 520 километров.

Натриево-ионные батареи

Кроме того, компания намерена продавать натриево-ионные батареи, которые могут сохранять более 90% заряда даже при температуре -40°C, для использования в легковых и грузовых авто с двигателями внутреннего сгорания. Натриевые батареи могут быть использованы автопроизводителями для замены обычных свинцово-кислотных батарей, которые разряжаются в очень холодную погоду, а также в некоторых электромобилях.

Оуян указал, что электричество натриевых батарей будет совместимо с электрическими системами существующих авто с бензиновыми двигателями, но новые батареи могут не поместиться в том же пространстве.

Электромобили - другие новости

Компания Tesla столкнулась с рядом проблем. По итогам прошлого года она потеряла лидерство на мировом рынке электромобилей, уступив китайскому автогиганту BYD и по совокупным доходам, и по количеству проданных машин.

Среди причин эксперты называют в частности устарелость модельного ряда Tesla, а также высокие цены на машины по сравнению с китайским конкурентом. Однако и сам Илон Маск добавил компании проблем, что в результате привело к значительному падению стоимости акций компании.

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