Пассажиров поезда Киев-Херсон пересаживают на автобусы: график трансферов

В связи с ночным обстрелом, перегон Долинская-Николаев был закрыт для движения поездов из соображений безопасности.

"Укрзализныця" продолжает преодолевать последствия ночных вражеских обстрелов на Николаевщине, автобусные трансферы транспортируют пассажиров поезда Киев-Херсон со станции Долинская в Херсон и Николаев, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что пассажиры поезда №122/121 Киев - Херсон добрались до станции Долинская, откуда в 08:00 отправился первый автобусный трансфер в Херсон и Николаев.

"Обратный рейс в Киев вечером пока так же планируем с автобусными трансферами от херсонского (16:40) и николаевского вокзалов (21:46) с посадкой в вагоны по станции Долинская", - говорится в сообщении.

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Ранее в "Укрзализныце" сообщали, что в связи с ночным обстрелом в Николаевской области, перегон Долинская-Николаев был закрыт для движения поездов из соображений безопасности.

Украинская железная дорога - последние новости

20 сентября УЗ объявила о долгожданном запуске Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Речь идет о 10 поездах Hyundai, 2 поездах Skoda, 2 поездах "Тарпан" и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

Ранее стало известно, что УЗ продлила продажу билетов на поезд сообщением Варшава - Львов через Раву-Русскую. Это стало возможным благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL.

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