Стала известна дата открытия навигации на всех каскадах Днепра

По словам министра инфраструктуры, судоходные шлюзы Днепровского каскада были построены более 50 лет назад и с 90-х проведения их капремонта откладывалось из-за нехватки госсредств.

Полное открытие навигации на всех каскадах Днепра произойдет на 10 дней раньше, чем было запланировано - с 1 июня.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом глава ведомства Владислав Криклий сообщил во время инспекции Каневского судоходного шлюза вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрием Киселем.

"Несмотря на коронакризис и изменения в госбюджет, Министерство инфраструктуры совместно с новым руководством предприятия "Укрводшлях" и генподрядчиком строительства обеспечили завершения капитального ремонта Каневского судоходного шлюза. Полностью откроют навигацию на Днепре уже 1 июня. Это на 10 дней раньше, чем было запланировано", - цитирует пресс-служба Криклия.

По словам министра, судоходные шлюзы Днепровского каскада были построены более 50 лет назад и с 90-х проведения их капитального ремонта откладывалось из-за нехватки государственных средств.

"Решение о ремонте Каневского шлюза было принято в 2018-м, но работы не проводили в установленные сроки. Только после вмешательства Министерства и замены руководства предприятия "Укрводшлях" мы нашли возможность завершить капремонт. И даже на 10 дней быстрее запланированной даты - 1 июня будет открыта вся навигация", - отметил Криклий.

Как сообщал УНИАН, ранее Криклий заявил, что принятие Верховной Радой закона "О внутреннем водном транспорте" позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 миллионов тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 миллиардов гривень в год.

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