Ограничение движения, которое анонсировано на год, начнет действовать с 5 апреля.

В Киеве с 5 апреля 2025 года закроют движение по части просп. Европейского Союза от просп. Василия Порика до просп.

Как отмечают в Киевской горгосадминистрации, это связано со строительством метро на Виноградарь.

"С 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года закроют движение транспортных средств и пешеходов с занятием проезжей части и тротуара на просп. Европейского Союза. Речь идет об участке от просп. Василия Порика до просп. Свободы. Ограничение движения связано со строительством участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе", - говорится в сообщении.

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Обращается внимание, что на время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта будет сообщено дополнительно.

Метро на Виноградарь - что известно

Впервые о метро на Виноградарь заговорили в 2008 году. Тогдашний мэр Леонид Черновецкий распорядился, чтобы метрополитен начал работы по проектированию новой ветки на жилой массив. Их должны были возвести "в ближайшее время". Однако проект долгое время не сдвигался. К нему вернулась городская власть в 2016 году: коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило открытые торги на разработку проекта и выделило на это первые 18 миллионов гривен. На торгах победила компания "Киевметрострой".

В феврале 2017 года мэр Виталий Кличко сказал, что строить метро должны начать в том же году и до 2020 г. сдать две станции из 4-х в целом запланированных на ветке. Однако, сам проект утвердили только в июле 2018-го, в ноябре на работы выделили первый миллиард. Работы начали только в феврале 2019 года.

В рамках первой очереди работ на участке длиной почти 4 километра предполагается сооружение двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвление в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Сроки сдачи первых двух станций уже несколько раз сдвигались.

Специалисты уверяли, что в декабре 2021 две станции метрополитена "Мостицкая" и "Проспект Правды" на Виноградаре будут открыты. Мэр и метрополитен неоднократно уверяли, что метро строится по графику, а станции должны открыть до конца 2021-го.

В конце 2020 года местные заметили, что работы на открытом участке метро не ведутся, а строительную технику вывезли с площадки. Впоследствии мэр признал, что график сдвинулся. Стало известно, что договор с "Киевметростроем" был расторгнут. Сроки сдачи первых станций постепенно перенеслись сначала на 2023, а затем 2024-2025 годы.

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