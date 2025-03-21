Людей призывают планировать свои маршруты на этот день.

В воскресенье, 23 марта, в Киеве состоится благотворительный забег VUSO ДЕСЯТКА НЕПРЕКРАСНОСТИ. КИЕВ 2025. Для безопасного проведения мероприятия в Оболонском районе временно ограничат движение транспорта и пешеходов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Run Ukraine. Так, временное перекрытие движения транспорта предусмотрено на ул. Приречной: в одном направлении, ближняя полоса движения к заливу Собачье Устье, от стоянки лодок до д. №35 - с 08:30 до 10:30.

Ограничение движения для пешеходов введут с 08:30 до 12:00:

Видео дня

на Оболонском острове;

в парке "Наталка".

Водителям рекомендуют воздержаться от парковки автомобилей на указанных локациях в указанное время, а также планировать свои маршруты и учитывать ограничения:

"Приглашаем болельщиков посетить событие и поддержать участников, в частности военных ветеранов, которые выйдут на старты всех дистанций. Событие имеет благотворительную цель: 50% прибыли от забега будет передано на закупку средств радиоэлектронной борьбы для Третьей отдельной штурмовой бригады".

Дороги Киева

Как сообщал УНИАН, из-за ремонтных работ вблизи гостиницы "Днепр" с 20 по 24 марта в столице частично ограничили движение транспорта.

Напомним, ранее в Киеве действовало правило, по которому наземный общественный транспорт останавливался во время воздушной тревоги. Пассажиры должны были покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие.

Однако на днях Совет обороны города решил, что теперь наземный общественный транспорт будет продолжать движение во время воздушных тревог. При этом он будет останавливаться возле укрытий по маршруту движения, предоставляя пассажирам возможность покинуть салон по желанию.

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