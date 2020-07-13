Оккупанты возобновили пропуск через свой блокпост на коридоре "Донецк-Мариуполь" - пограничники

В то же время движение через КПВВ «Марьинка» продолжает оставаться заблокированным боевиками.

Сегодня оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ «Новотроицкое» в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТ на въезд на контролируемую территорию прибыли 38 человек и 8 автомобилей», - говорится в сообщении.

В ГПСУ также сообщили, что в это же время через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию - 229, на контролируемую территорию - 481.

Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданским лицам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны оккупантов. «Также отмечают - в случае отказа в пересечении оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелов боевикам, поэтому следует немедленно возвращаться в сторону контролируемой территории Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что движение через КПВВ «Марьинка» продолжает оставаться заблокированным боевиками.

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