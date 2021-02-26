Аукцион по закупке 100 пассажирских вагонов назначен на 5 мая.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов с ориентировочной стоимостью более 3 миллиардов гривень.

Читайте такжеСтоличная подземка закупит вагоны, сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поездаСоответствующий тендер размещен в государственной системе публичных закупок Prozorro.

В частности, УЗ объявила тендер на закупку 51 купейного спального вагона (стоимость – 1,51 миллиарда гривень), 12 купейных спальных вагонов типа "СВ" (349 миллионов гривень), 20 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле (633,7 миллиона гривень), и 17 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, с купе начальника поезда (551,3 миллиона гривень).

Отмечается, что тендерные предложения будут приниматься до 30 марта 2021 года, а сам аукцион назначен на 5 мая.

Что этому предшествовало

Госбюджет-2021 предусматривает выделение 4,5 млрд грн на обновление железной дороги и покупку 100 новых вагонов.

По мнению главы наблюдательного совета – президента ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимира Приходько, обновление парка пассажирских вагонов "Укрзализныци" приведет к росту валового внутреннего продукта Украины на 1,28%.

УЗ в 2020 году приобрела за собственные средства 28 пассажирских вагонов и обновила различными видами ремонта 1 406 старых вагонов.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец