В Ривненской области не планируют возобновлять межобластные пассажирские перевозки до 24 июня

Причина решения - устойчивая динамика заболеваемости COVID-19.

Власти Ривненской области не планируют возобновлять межобластные пассажирские перевозки до 24 июня из-за устойчивой динамики заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня было сообщено на брифинге в Ривненской ОГА.

Причина такого решения властей - устойчивая динамика заболеваний COVID-19.

По словам первого заместителя главы региона Сергея Подолина, по итогам прошедших сутки в области зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19. В целом же, с начала пандемии в Ривненской области зарегистрирован 1491 случай заболеваний этим недугом, 127 человек сегодня находятся в отделениях интенсивной терапии.

«Наша задача - постоянно анализировать динамику. Сегодня она не является положительной, чтобы ослабить карантин на территории области. Поэтому, как минимум, согласно решению комиссии, до 24 июня ослабления и возобновления перевозок на будет», - отметил Подолин.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что до перехода на смягчение карантина еще не готовы Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram