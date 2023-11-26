Латвийская сторона уже заявила Польше о намерении присоединиться к переговорам.

Власти Латвии заявили о готовности присоединиться к переговорам по разблокированию украинско-польской границы.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш в разговоре с министром по европейским вопросам польского правительства Шимоном Шинковским вель Сенко, сообщила пресс-служба МИД Латвии.

"Министр иностранных дел передал готовность Латвии присоединиться и оказывать помощь в поиске решения ситуации", - говорится в сообщении.

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Оба министра также обсудили будущее решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кариньш подтвердил, его страна поддерживает Украину на пути евроинтеграции, отметив, что переговоры должны начаться в этом году.

Ситуация на украинско-польской границе

С 6 ноября наукраинско-польской границе перекрыто движение грузового транспорта на четырех пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отказались прекратить забастовку. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для нашей страны.

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