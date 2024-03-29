На Северном мосту с завтрашнего дня 30 марта и до 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
"Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда сооружением с перекрытием полосы движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом плиты мостового полотна, который будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог города Киев "Киевавтодормост".
Состояние мостов в Киеве
1 февраля сообщалось, что столичные мосты через Днепр Метро и Патона официально признаны недееспособными. Тогда инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов утверждал, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро речь будет идти о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.
19 февраля глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что большинство мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии и некоторые из них могут упасть.
"Мост Метро - аварийный, мост Патона - аварийный, мост Южный - аварийный. Мост Патона и мост Метро - аварийность 5-го уровня. Ими нельзя пользоваться уже. То есть если вы едете по этим мостам они могут упасть", - сообщил он.