В Украине могут ужесточить борьбу с незаконной торговлей горючим

Нацполиции могут предоставить право до принятия судебного решения изымать топливо, транспортные средства, емкости и оборудование, задействованные при незаконной продаже горючего.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины о правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим" (№ 2515).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 народных депутата Украины.

Законопроектом вносятся изменения в действующую редакцию КоАП путем введения нового состава проступка.

В частности, ст. 161-1 "Нарушение порядка торговли горючим" предусматривает административную ответственность за оптовую или розничную торговлю горючим без наличия разрешительных документов и нарушение правил торговли топливом.

Протоколы о таких правонарушениях будут составлять работники Национальной полиции, фискальной службы и центрального органа власти, контролирующего соблюдение законодательства о защите прав потребителей. Им предлагается предоставить право до принятия судебного решения изымать топливо, транспортные средства, емкости и оборудование, использовалось во время незаконной реализации горючего, а также деньги, полученные в результате совершения правонарушения.

Также законопроектом предлагается ввести механизм для предотвращения злоупотреблений в судах, в частности запретить передачу дела на рассмотрение трудовому коллективу и его закрытия в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

Лицу, на которое составлен протокол об административном правонарушении, предоставляется право на апелляционное обжалование.

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