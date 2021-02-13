В ГСЧС сообщили, в каких областях действуют ограничения движения на дорогах из-за непогоды.

В Ривненской области в настоящее время действуют ограничения движения для всего транспорта на автодорогах государственного значения, в Волынской, Ивано-Франковской - на участках дорог для грузовиков, в Винницкой - также для маршрутного транспорта.

Читайте такжеНепогода в Украине: в двух областях ограничили движение грузовиковОб этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно оперативной информации ГСЧС, проезд по дорогам общего пользования в основном обеспечен.

В то же время в некоторых областях движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта ограничено для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники.

В Волынской области движение грузовиков ограничено на автодорогах Т-18-02 Маюничи - Шклинь (участок Торчин - Шклинь), Т-03-02 Пища - Козин (участок Владимир-Волынский - Павловка) и Т-03-05 Нововолынск - Локачи (участок Павловка - Локачи); в Ивано-Франковской - Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (участок город Коломыя - город Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок город Снятин - город Городенка); в Винницкой - М-21 Выступовичи – Житомир - Могилев-Подольский (участок город Жмеринка - город Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище – Турбов - Сквира (участок посёлок городского типа Турбов - город Погребище), Т-02- 12 Винница – Шпиков - Комаргород (участок пгт Тывров - пгт Шпиков).

В Винницкой области из-за сильных порывов ветра и образования заносов на всех автодорогах общего пользования в пределах области также вводится ограничение движения, кроме грузовиков, для транспортных средств общего пользования, а в Ривненской - на автодорогах государственного значения в пределах Ривненской области для всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог задействовано около 1 тыс. 700 человек и 1 тыс. 430 единиц техники.

С начала непогоды спасатели высвободили из снежных заносов более 1 тыс. 850 транспортных средств, в том числе 64 кареты скорой медицинской помощи и 51 автобус. Предоставлена помощь более чем 3 тыс. 400 лицам. От ГСЧС привлекались 1 тыс. 600 человек и 450 единиц техники.

По данным ГСЧС на 16:00, небольшой снег наблюдался местами в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

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Автор: Юлия Петриченко