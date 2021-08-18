Судя по лицу беженца, он не особо переживал насчет опасности такого путешествия.

Кадры попытки граждан Афганистана сбежать из захваченной талибами страны, зацепившись за обшивку и внешние элементы самолетов ВВС США поразили весь мир, а теперь появилось и видео "от первого лица".

На коротком ролике видно улыбающегося мужчину, стоящего на стойке шасси взлетающего самолета. Он машет толпе, выстроившейся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула после свержения международно признанного правительства страны.

Предполагается, что он стоит на военно-транспортном самолете C-17 Globemaster, который эвакуировал за один полет около 640 афганских беженцев.

Читайте такжеКоличество украинцев, желающих покинуть Афганистан, возросло до 120 - Это те люди, которые противостояли "Талибану" или просто помогали в этом американским военным.

Выжил ли автор видео - неизвестно.

Ранее в сети появилось видео, на котором люди не могли удержаться на взлетевшем самолете и просто падали с огромной высоты.

Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцев афганского происхождения желали покинуть Афганистан, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан". Сейчас самое главное для этих украинцев - чтобы они добрались до аэропорта Кабула.

Раньше Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан шести стран — Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. Украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Автор: Станислав Кожемякин