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Из летящего над Лондоном самолета выпал мужчина, залезший в отсек для шасси

22:47, 01 июля 2019
Курьёзы
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REUTERS

Об этом сообщает Mirror.

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Отмечается, что житель южного района Лондона Ламбет обнаружил в своем саду труп, выпавший из самолета. Владелец сада немедленно сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Предполагается, что мужчина пытался нелегально без билета добраться из Кении в Великобританию. При осмотре самолета полиция обнаружила сумку с едой и одеждой в отсеке для заднего левого шасси.

Стоит отметить, что расстояние из Найроби до Хитроу составляет 4250 миль и занимает приблизительно восемь часов и 50 минут, если лететь самолетом.

Как сообщал УНИАН, в Британии женщина вместо двери туалета открыла аварийный выход в самолете.

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Теги: #Великобритания#авиаперелеты